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Сегодня, 09:55

Рязанцев — о матче ветеранов России и Бразилии: «Я всегда за!»

Рязанцев высказался о матче ветеранов России и Бразилии
Микеле Антонов
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Александр Рязанцев отреагировал для «СЭ» на информацию о возможном проведении гала-матча между ветеранами сборных России и Бразилии.

— Любой выставочный матч, если он несет, возможно, социальную нагрузку, то я всегда за! Но я здесь причем?

— Как со стороны оцениваете такую инициативу?

— Со стороны — классно. Любой такой матч должен иметь какой-то смысл: помощь детям, пенсионерам. Если деньги, вырученные от матча пойдут на благое дело, это всегда приветствуется.

Как ранее сообщил журналист Иван Карпов, ветераны сборной России состава Евро-2008 могут сыграть товарищеский матч против бывших игроков национальной команды Бразилии. При этом гонорар для бразильской сборной может составить 90 миллионов рублей.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Тад

Александр Рязанцев (футбол)
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
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