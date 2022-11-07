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Сегодня, 10:36

В Узбекистане рассказали, было ли давление со стороны ФИФА и АФК из-за матча со сборной России

Мария Куцубеева
Корреспондент
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В Федерации футбола Узбекистана ответили на вопрос «СЭ», было ли давление со стороны ФИФА и АФК из-за товарищеского матча со сборной России.

— Нет ли давление со стороны ФИФА и АФК из-за этого матча?

— Нет, давления со стороны ФИФА и АФК не было.

— Сколько людей ожидается на матче?

— На стадионе ожидается аншлаг. Матч будет на стадионе «Пахтакор», вместимость — 33.500 зрителей.

Сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч с командой Узбекистана.

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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