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Сегодня, 18:40

Заика рассказал о впечатлениях от первого сбора в составе сборной России

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной России и «Сочи» Кирилл Заика поделился впечатлениями от первого сбора в составе национальной команде.

«Было небольшое волнение. Когда все новое, немного осторожно ко всему относишься. Но вскоре ты успокаиваешься и все становится своим чередом.

Атмосфера хорошая. Приятно находится среди лучших. Понятно, что сборная — это то, к чему ты стремишься. И когда достигаешь этого результата, то чувствуешь, что все было не зря. Это придает тебе больше сил, энергии и мотивации.

Питание? Слышал, что Карпин очень профессионально относится к этому. Все должны за этим следить. Когда ты попадаешь в такой коллектив, к профессионалам, то чуть меняешь свое видение», — сказал Заика в интервью пресс-службе сборной России.

Сборная России по футболу
Кирилл Заика
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