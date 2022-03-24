Заика рассказал о впечатлениях от первого сбора в составе сборной России

Защитник сборной России и «Сочи» Кирилл Заика поделился впечатлениями от первого сбора в составе национальной команде.

«Было небольшое волнение. Когда все новое, немного осторожно ко всему относишься. Но вскоре ты успокаиваешься и все становится своим чередом.

Атмосфера хорошая. Приятно находится среди лучших. Понятно, что сборная — это то, к чему ты стремишься. И когда достигаешь этого результата, то чувствуешь, что все было не зря. Это придает тебе больше сил, энергии и мотивации.

Питание? Слышал, что Карпин очень профессионально относится к этому. Все должны за этим следить. Когда ты попадаешь в такой коллектив, к профессионалам, то чуть меняешь свое видение», — сказал Заика в интервью пресс-службе сборной России.