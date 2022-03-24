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Сегодня, 17:45

«Надеюсь, сборы проходят удачно». Черышев обратился к игрокам сборной России

Денис Черышев обратился к игрокам сборной России
Виктория Кравченко
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев обратился к игрокам сборной России, сообщается в Telegram-канале команды.

«Парни, всем привет, как вы там? Надеюсь, сборы проходят удачно. Обнимаю вас и до встречи», — говорится в соцсети.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.

Денис Черышев
Сборная России по футболу
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