Колосков назвал сенсацией информацию о вводе русского языка в качестве официального в ФИФА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном присвоении русскому языку официального статуса в ФИФА.

«Это сенсация, с моей точки зрения. Официальные языки давно устоялись. Есть рабочие языки, на которых идут синхронные переводы на заседаниях ФИФА. Русский является рабочим языком. А статус официального означает перевод документов на данный язык. Мы все документы, как правило, получали на английском языке. Не вспомню, чтобы Российский Футбольный Союз инициировал переквалификацию русского языка в официальный в ФИФА. Не могу в это поверить», — сказал Колосков «СЭ».

Также экс-вице-президент ФИФА оценил последствия возможного принятия русского языка как официального.

«Прямой связи этой новости с возможным возвращением участия футбольной сборной России в международных турнирах нет. Но это серьезный шаг к тому, что РФС является неотъемлемой частью международного и европейского футбола. Это хороший сигнал, что российский футбол не забыт», — добавил Колосков.

По информации французского издания L'Еquipe, на конгрессе ФИФА будет рассмотрено предложение о введении новых официальных языков внутри организации. Речь идет о русском, португальском и арабском языках.

На данный момент официальными языками в ФИФА являются английский, испанский, французский и немецкий.