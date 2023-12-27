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Сегодня, 13:06

Якубко считает, что России не нужно было уходить в Азию

Виктория Кравченко
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Экс-нападающий сборной Словакии Мартин Якубко поделился мнением высказался об отказе РФС от перехода в Азию.

«Считаю, что России не нужно было уходить в Азию. Тем более,не было стопроцентных гарантий, что Россию туда возьмут, что ФИФА поддержит этот переход. Возможно, что-то уже двигается с Европой, может, есть какая-то секретная информация. Возможно, РФС сказали, что надо потерпеть. Кто знает, может, наконец, успокоится вся эта история, которая происходит, и через какое-то время возвращение в Европу станет возможным», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

Последний официальный матч сборная России провела 14 ноября 2021 года в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:1).

Источник: https://legalbet.ru/news/krikunov-o-perehode-prohorkina-iz-sibiri-v-avangard/
Мартин Якубко
Сборная России по футболу
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