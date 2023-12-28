Бородюк высказался о перспективах развития российского футбола в предстоящем году

Заслуженный тренер России Александр Бородюк порассуждал о перспективах развития российского футбола в предстоящем календарном году.

«Для того, чтобы что-то позитивное случилось, нам надо проявлять определенную инициативу. Есть же переговорные процессы, сейчас мы просто о них не знаем. На них нужно проявлять инициативу. Понятно, что УЕФА и ФИФА на данный момент дискредитировали себя, но в любом случае нужно с ними решать вопросы, чтобы у нашей национальной команды была возможность выступать на международных соревнованиях. Они сами же заявляли, что футбол и спорт вне политики, но на деле, видите, как оказывается. Надеюсь, что ФИФА и УЕФА проявят разум, примут верное решение, и мы будем допущены на все международные игры, как на уровне клубов, так и на уровне сборных. Потому что спорт есть спорт, а чиновники стали зависимыми от спонсоров. Что им скажут, то они и делают, они конъюнктурщики. РФС должен работать, объяснять им, договариваться. Должны быть договоренности и гарантии, что мы будем допущены. Просто мы на данный момент не знаем, какие процессы идут», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.