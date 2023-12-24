Канчельскис считает, что сборная России не сыграет на ЧМ-2026

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах сборной России сыграть на чемпионате мира-2026.

«Не надо питать никаких иллюзий по поводу выступления сборной на международной арене. К Евро и Лиге наций нас уже не допустили. Эта тенденция будет продолжаться еще несколько лет. Сборной России не будет на ЧМ-2026, нас не допустят», — сказал Канчельскис.

Чемпионат мира в 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде. В нем примут участие 48 сборных.