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Сегодня, 15:20

Канчельскис считает, что сборная России не сыграет на ЧМ-2026

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах сборной России сыграть на чемпионате мира-2026.

«Не надо питать никаких иллюзий по поводу выступления сборной на международной арене. К Евро и Лиге наций нас уже не допустили. Эта тенденция будет продолжаться еще несколько лет. Сборной России не будет на ЧМ-2026, нас не допустят», — сказал Канчельскис.

Чемпионат мира в 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде. В нем примут участие 48 сборных.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Сборная России по футболу
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