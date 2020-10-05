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«Всегда рад приехать. Настрой боевой». Комличенко — о вызове в сборную

14:10
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Нападающий «Динамо» Николай Комличенко рассказал, как отреагировал на новость о том, что получил неожиданный вызов в сборную России. Он заменит травмированного Федора Смолова.

«Были небольшие планы. Но без проблем, всегда готов, — приводит слова Комличенко пресс-служба национальной команды. — Всегда рад приехать. Настрой боевой».

Команда Станислава Черчесова проведет контрольную встречу со Швецией (8 октября) и игры группового турнира Лиги наций с Турцией (11 октября, Москва), Венгрией (14 октября, Москва).

Сборная России готовится к матчам в Новогорске.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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