«Всегда рад приехать. Настрой боевой». Комличенко — о вызове в сборную
14:10
Нападающий «Динамо» Николай Комличенко рассказал, как отреагировал на новость о том, что получил неожиданный вызов в сборную России. Он заменит травмированного Федора Смолова.
«Были небольшие планы. Но без проблем, всегда готов, — приводит слова Комличенко пресс-служба национальной команды. — Всегда рад приехать. Настрой боевой».
Команда Станислава Черчесова проведет контрольную встречу со Швецией (8 октября) и игры группового турнира Лиги наций с Турцией (11 октября, Москва), Венгрией (14 октября, Москва).
Сборная России готовится к матчам в Новогорске.
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