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Сегодня, 11:19

Врач «Динамо» заверил, что Нгамале сможет сыграть за Камерун против России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Николя Муми Нгамале.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов сообщил «СЭ», что нападающий бело-голубых Николя Муми Нгамале сможет сыграть за сборную Камеруна против России.

В воскресенье, 8 октября на 56-й минуте матча 11-го тура РПЛ против «Факела» Нгамале потребовалась помощь медицинского штаба после столкновения с одним из футболистов воронежцев.

На 70-й минуте камерунец был заменен на нападающего бело-голубых Федора Смолова.

«Да, конечно, Нгамале сможет сыграть в сборной. Там все хорошо», — сказал Родионов «СЭ».

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

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