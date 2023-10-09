Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:18

В ассоциации футбола Швейцарии заявили, что обсудят позицию по допуску российских сборных до 17 лет

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В пресс-службе ассоциации футбола Швейцарии ответили на вопрос «СЭ» о допуске российских сборных до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА.

«Будет ли проблемой для Швейцарии игра против российских сборных до 17 лет? Данное решение имеет политический аспект, который мы, со стороны Швейцарского футбольного союза, хотим изучить и всесторонне обсудить в соответствующем комитете. Только после этого мы определим, поддерживаем мы это решение или нет», — сообщили «СЭ» в пресс-службе.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет.

Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России. Венгрия первой из европейских стран публично заявила о согласии играть со сборными России по футболу до 17 лет.

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
1
Читайте также
«Патриотизм — вещь нужная. Но спортсмен должен сам выбирать — выступать за Россию или США». Интервью олимпийского чемпиона
Абаскаль: «Чувствую ли я поддержку руководства «Спартака»? Конечно»
I24: 260 тел нашли на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль
Le Figaro предупредила о смене представления об Израиле у народов Ближнего Востока
Сын Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
РИА «Новости»: УЕФА может изменить решение о допуске российских юниоров
Китайские болельщики разместили ролик в поддержку Валиевой на Таймс-сквер
Гаджиев назвал знаковым решение UFC разрешить россиянам выступать с флагом
«Условия допуска не подлежат обсуждению». Бах ответил на критику из России
Монсон — о решении UFC разрешить россиянам выступать с флагом: «Международные федерации и МОК должны сделать так же»
Дана Уайт: «Российские бойцы смогут выходить на бой с флагом России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач «Динамо» заверил, что Нгамале сможет сыграть за Камерун против России
Новости
RSS RSS
Все новости