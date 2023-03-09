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Сегодня, 21:42

В Федерации футбола Армении не рассматривали возможность проведения товарищеского матча с Россией

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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В пресс-службе сборной Армении в комментарии для «СЭ» ответили на вопрос о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.

«Федерация футбола Армении никогда не вела никаких переговоров о матче против России», — сообщили «СЭ» в пресс-службе сборной Армении.

23 марта сборная России проведет товарищескую игру против Ирана в Тегеране. 26 марта в Санкт-Петербурге пройдет матч между Россией и Ираком.

Сборная Армении по футболу
Сборная России по футболу
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