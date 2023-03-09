В Федерации футбола Армении не рассматривали возможность проведения товарищеского матча с Россией

В пресс-службе сборной Армении в комментарии для «СЭ» ответили на вопрос о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.

«Федерация футбола Армении никогда не вела никаких переговоров о матче против России», — сообщили «СЭ» в пресс-службе сборной Армении.

23 марта сборная России проведет товарищескую игру против Ирана в Тегеране. 26 марта в Санкт-Петербурге пройдет матч между Россией и Ираком.