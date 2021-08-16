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Валерий Карпин рассказал о состоянии Марио Фернандеса

17:04
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии защитника ЦСКА Марио Фернандеса, который попал в состав национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.

«Марио Фернандес был с повреждением, но уже готовится к следующему туру», — сказал Карпин.

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры