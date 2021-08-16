Валерий Карпин рассказал о состоянии Марио Фернандеса
17:04
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии защитника ЦСКА Марио Фернандеса, который попал в состав национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.
«Марио Фернандес был с повреждением, но уже готовится к следующему туру», — сказал Карпин.
Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии.
Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.
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