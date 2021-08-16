Карпин во вторник вылетит в Европу, чтобы встретиться с Миранчуком и Головиным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что планирует провести личные встречи с российскими игроками, которые играют в иностранных клубах.

«Много защитников в сборной? Это сколько? Прямо центральных защитников здесь пять человек. Схема с тремя центральными возможна, но будем смотреть, кто в итоге будет. Кудряшов начал тренироваться, посмотрим на него в туре и будем решать.

С Черышевым, Миранчуком и Головиным общались по телефону. Завтра вылетаю в Милан к Алексею, потом в Монако — к Александру", — поделился Карпин.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).