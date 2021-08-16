Известный певец Юрий Лоза прокомментировал состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного цикла к чемпионату мира-2022.

«У сборной есть время на подготовку, — сказал Лоза «СЭ». — Может, Смолов и Тюкавин смогут принести свежую струю. Хотя Смолов уже много раз приходил в сборную, но место ему найти никак не могут. Очень странный игрок. Где бы он не играл — всегда сам по себе. Футбол — это коллективная игра. У Смолова есть техника, все у него нормально с ударом, но он один. Вставить его в какую-то модель игры очень сложно. Отсутствие Дзюбы в сборной? Артем Дзюба — это большой и зависимый игрок. Ему обязательно нужно на кого-то скидывать. Такого партнера ему не нашли в сборной. В «Ливерпуле» была пара Хески — Оуэн. Хески — это летающий танк, который выигрывает все единоборства. А Оуэн — это маленький и быстрый парень, который делает два движения и уходит. Дзюба — парный игрок! В сборной нет человека, с которым он мог бы сыграться. Техники у него не хватает, а скорости вообще нет. Он может гениально сбросить. Не видит Карпин пару для Дзюбы. Я вижу пару Дзюба — Мостовой, но их обоих нет в сборной. Если Карпин понимает футбол, он должен знать, как использовать Дзюбу. Если у Артема нет пары, он совершенно бесполезен».

Лоза также высказался о выборе нового капитана сборной России.

«Джикия — нормальный, крепкий, толковый и рассудительный парень. Почему бы и не Джикия? В команде он в авторитете. Капитан, конечно, носит лишь номинальные функции. Капитан — это тот человек, которого уважают в команде. Это не совсем игроцкая функция. Капитан — это человек, который на поле может прикрикнуть на свою команду. Он правая рука тренера по управлению нервами игроков. Джикия на эту роль подходит. На месте других игроков я бы и подумал о нем», — добавил Лоза.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.