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Валерий Карпин назвал один из вопросов, которые он задает футболистам сборной России

20:58
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин приоткрыл тайну, о чем общался с кандидатами в национальную команду после матчей РПЛ.

«У меня два главных вопроса. Из которых вытекает беседа.

Какие именно? Могу назвать один. Первый вопрос: «Почему мы неконкурентны на европейской арене?» - Обсуждение этого влечет за собой диалог», — объяснил Карпин.

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Иван Шитик все материалы автора

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