Валерий Карпин назвал один из вопросов, которые он задает футболистам сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин приоткрыл тайну, о чем общался с кандидатами в национальную команду после матчей РПЛ.

«У меня два главных вопроса. Из которых вытекает беседа.

Какие именно? Могу назвать один. Первый вопрос: «Почему мы неконкурентны на европейской арене?» - Обсуждение этого влечет за собой диалог», — объяснил Карпин.