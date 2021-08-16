Валерий Карпин назвал один из вопросов, которые он задает футболистам сборной России
20:58
Главный тренер сборной России Валерий Карпин приоткрыл тайну, о чем общался с кандидатами в национальную команду после матчей РПЛ.
«У меня два главных вопроса. Из которых вытекает беседа.
Какие именно? Могу назвать один. Первый вопрос: «Почему мы неконкурентны на европейской арене?» - Обсуждение этого влечет за собой диалог», — объяснил Карпин.
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