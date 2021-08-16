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Валерий Карпин: «Давайте опустимся на землю. Если надо кого-то хейтить, то лейте все на меня»

21:08
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам национальной команды.

«Хотелось бы набрать 9 очков. Максимальная задача. Это будет непросто. Однозначно. Если кто-то думает, что с Кипром или Мальтой вопрос решен, то ошибается.

Да, мы хотим выигрывать. Но даже по рейтингу ФИФА или УЕФА мы не самые сильные. Давайте на землю все опустимся. Ребята пусть поверят в себя. Мы поверим в ребят. И нам нужна будет помощь. Только вместе мы сможем чего-то добиться.

Мы в тяжелой ситуации, надо это признать. Со всеми рейтингами, со всеми результатами. Поэтому хотелось бы попросить оказать ребятам максимальную поддержку.

Если надо кого-то хейтить, то лейте все на меня. Я верю, что у нас хорошие футболисты. Хочу попросить поддержки для ребят.

Общался со Слуцким, Гончаренко, Семаком. Шварц написал слова поддержки. Все поддерживают. За что хотел бы поблагодарить все футбольное сообщество. Хотелось бы такого отношения до конца цикла», — заключил Карпин в интервью «Матч ТВ».

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Иван Шитик все материалы автора

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