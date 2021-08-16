Карпин назвал сборную, которая произвела на него наибольшее впечатлением на Евро-2020

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от Евро-2020.

«Италия мне понравился. Тренерская команда, которая все матчи пыталась играть в футбол. С испанцами это не получилось, но поставлю это в заслугу испанцам. Не смогли забрать мяч итальянцы и отошли на свою половину поля.

Эта сборная абсолютно не похожа на ту Италию, к которой мы привыкли. И Манчини привнес эти новшества», — отметил Карпин в интервью «Матч ТВ».