В сборной Таджикистана считают, что матчи с Россией пойдут на пользу участникам чемпионата ЦАФА

Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев порассуждал об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (ЦАФА).

«Для федерации футбола Таджикистана турнир ЦАФА станет хорошим этапом подготовки к финальной части кубка Азии который пройдет с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре. Туда впервые в своей истории квалифицировалась национальная сборная Таджикистана. Шесть команд уже подтвердили своё участие. В истории Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации это будет первый турнир среди мужских национальных сборных. Две команды будут приглашены для участия в этом турнире. И, насколько я в курсе, сборная России готова принять участие в этом турнире. Сборная России считается одной из топ-сборных в мире. Не зря команда доходила до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018. К сожалению, по ряду причин команда не смогла принять участие в ЧМ в Катаре в прошлом году. Но игра с такой сильной командой будет полезна не только для нашей, но и для других команд, входящих в состав ЦАФА. Живой пример — это матчи против Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, которые проходили в том году. Что в Душанбе, что в Бишкеке, что в Ташкенте на матчах был аншлаг. Эти матчи будут полезны не только сборным, но и интересны болельщикам. На матчах будет ажиотаж», — приводит слова Салиева Metaratings.ru.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта в Новогорске. У команды Валерия Карпина запланированы две товарищеские встречи против сборных Ирана и Ирака.