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Сегодня, 18:09

В агентстве Миранчука предположили, что футболиста отпустят в расположение сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Мирко Левати, менеджер по коммуникациям агентства GG11, представляющего интересы российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в Италии, предположил, что футболиста отпустят в расположение сборной России на предстоящие товарищеские матчи против национальных команд Ирана и Ирака.

«У нас пока нет подтверждения. Но думаю, Алексея отпустят в сборную. Скорее всего, он сыграет», — приводит слова Левати Sport24.

В сезоне-2022/23 27-летний Миранчук совершил 8 (4+4) голевых действий в 19 играх серии А.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта в Новогорске. У команды Валерия Карпина запланированы две товарищеские встречи против сборных Ирана и Ирака.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-13-skoreye-vsego-otpustyat-v-agentstve-miranchuka-otsenili-shansy-igroka-priyekhat-v-sbornuyu-rossii
Алексей Миранчук
Футбол
Сборная России по футболу
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