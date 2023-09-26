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Сегодня, 09:58

В сборной Камеруна подтвердили, что матч со сборной России пройдет на «ВТБ Арене»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«ВТБ Арена».
Фото ФК «Динамо»

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал, что матч со сборной России пройдет на «ВТБ Арене».

«Переговоры между нашими федерациями велись еще с лета. К сожалению, из-за жесткого графика мы не смогли провести товарищескую встречу в июне, но мы хотели сыграть с командой России. В октябре такая возможность появилась, и в кратчайшие сроки ФФК и РФС договорились. Для нас не проблема сыграть товарищескую встречу в Москве или другом российском городе. Нам предложили разные варианты: мы выбирали между стадионом «Зенита» в Санкт-Петербурге, а также аренами ЦСКА и «Динамо» в Москве. Последний вариант устроил обе стороны, и 12 октября на этом стадионе сыграют сборные Камеруна и России», — приводит слова Джунана Sport24.

21 сентября президент РФС Александр Дюков заявил, что 12 октября сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном. По его словам, игра с большой долей вероятности пройдет в Москве.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).

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