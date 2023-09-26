Лантратов положительно оценивает конкуренцию с Сафоновым в сборной России

Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов видит только положительные моменты в конкуренции с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым в сборной России по футболу.

«Я думаю, что здесь даже добавить нечего, потому что все прекрасно знают тренера вратарей сборной России Виталия Витальевича Кафанова, после работы с ним все прибавляют, двигаются в правильном направлении. Прибавляют очень серьезно. Конкуренция с Матвеем Сафоновым? Класс, класс в конкуренции», — приводит слова Лантратова ТАСС.

27-летний Лантратов дебютировал за сборную России в 2023 году матче с Катаром (1:1). Во втором тайме он заменил в воротах Сафонова и через минуту пропустил мяч.