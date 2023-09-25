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Сегодня, 15:07

Алдонин — о матче России с Кенией: «Для нашей национальной команды сейчас каждая игра имеет смысл»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о том, будет ли матч с Камеруном проверкой для российской национальной команды.

«Камерун — хороший соперник для нашей сборной, это бесспорно. Как пройдут эту проверку наши парни, покажет матч. Камерун — одна из лучших команд Африки. У нас конкурентоспособная сборная. Но мы и не самых сильных соперников в последнее время не побеждаем. Поэтому у меня нет уверенности, что наша сборная сможет выиграть эту игру», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

Также он высказался о важности матча с Кенией в Турции.

«Не бессмысленна ли игра со сборной Кении для нашей сборной? Для нашей национальной команды сейчас каждый матч имеет смысл. У нас сейчас очень мало международных игр, поэтому я с такой позицией не согласен. Сейчас есть смысл играть с любым соперником. Да, будет перелет в Турцию, но это сильно далеко? Не на Северный полюс же летит наша команда», — добавил специалист.

Сборная России должна провести товарищеский матч с Камеруном 12 октября. По информации «РБ Спорт», россияне также сыграют с Кенией 16 октября в Турции.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-dlya-sbornoi-rossii-kazhdyi-match-imeet-smysl-i-s-nacionalnoi-komandoi-kenii-v-turcii-288112/
Евгений Алдонин
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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