В РФС рассказали подробности покупки бутсов кубинской сборной

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал «СЭ», как команда сборной Кубы покупала бутсы в Волгограде.

«У нас все уводится в последнее время в какой-то злой сарказм. По мне, это не от большого понимания футбола. Сборная Кубы покупала бутсы за свой счет. Мы лишь помогли им добраться до магазина и обменять доллары. У них другие поля: или искусственные, или травяные, но более сухие и жесткие. Было бы хуже, если бы мы поступили не по-спортивному, не показав им поле заранее. Надо помогать друг другу. Мы все — одна спортивная семья. В свою очередь, РФС всегда проводит инспекционный визит на место проведения матча, где предстоит сыграть нашей сборной. В том числе представители административного штаба сборной смотрят поле и заранее подбирают обувь. Все это нормальная рабочая история», — сказал Терешин «СЭ».

Ранее сотрудник волгоградского «Спортмастера» рассказал, что РФС оплатил футболистам сборной Кубы 11 пар бутсов.

Товарищеский матч Россия — Куба состоится сегодня, 20 ноября, в Волгограде. Начало — в 19.30 мск.