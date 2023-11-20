Сотрудник «Спортмастера» рассказал, что сборная Кубы купила 11 пар бутс на 100 тысяч рублей

Продавец магазина «Спортмастер» в Волгограде Александр Соларев рассказал, что игроки сборной Кубы купили бутсы перед матчем с национальной командой России.

«Это произошло в субботу. Примерно в 15-16 часов. Они приехали командой, выбирали все бутсы. Им нужны были бутсы для натурального газона, у них своих не было. Они взяли 11 пар. На каждого игрока плюс один запасной. Они взяли бутсы Demix, несколько пар Puma и несколько пар Adidas. В общей сложности там получилось около 100 000 рублей. С ними был российский агент, он оплатил, у него были рубли. У них были иностранные купюры. Купили бутсы с пластиковыми шипами», — приводит слова Соларева «РБ Спорт».

Матч Россия — Куба состоится сегодня, 20 ноября, в Волгограде. Начало — в 19.30 мск. Встреча будет учитываться в рейтинге ФИФА.