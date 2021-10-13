Онопко открыл для себя карточки ФИФА и свои показатели
13:09
Сборная России на своем YouTube-канале выложила видео, в котором защитник национальной команды Игорь Дивеев и тренер Виктор Онопко угадывают игроков по рейтингам в FIFA 22.
Как отмечается, Онопко впервые узнал о карточках в этой игре, а футболист был шокирован своим рейтингом. По его мнению, рейтинг удара 34 занижен, и он должен составлять 70.
«Дивеев исправляет свой рейтинг, а Онопко узнает о карточках FUT», — говорится в описании к видео.
Онопко и Дивеев по показателм смогли угадать Дмитрия Баринова, Игоря Дивеева, Георгия Джикию, Антона Заболотного и карточку легенды Виктора Онопко.
При этом они не смогли отгадать Александра Головина, Андрея Лунева и Алексея Миранчука.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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