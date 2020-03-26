Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что никак особенно не готовился и ничем специально не запасался из-за разразившейся пандемии коронавируса.

— Молодые коллеги интересуются, не играете ли вы в компьютерную игру FIFA. А то, пока нет живого футбола, все уходит в виртуальную реальность.

— Нет.

— Гречку и макароны в большем, чем обычно, количестве не закупили?

— Абсолютно нет. У нас всего достаточно, и проблемы из этого мы не делаем, в панику не впадаем.

— Маску на улице надеваете? Сейчас на вас ее нет.

— Не надеваю. У каждого свой порог восприятия происходящего — болезней, критики... Руки я мыл всегда, душ принимал постоянно. В этом плане ничего для меня не изменилось. Другое дело, что есть передачи, где учат, как правильно мыть руки. Если бы этой пандемии не было — не узнал бы в 56 лет, как это надо делать. Так что надо и в таких вещах искать какой-то позитив! (Игорь Рабинер)

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