Ташуев назвал логичным возможное продление контракта с Карпиным: «Он прекрасно знает всех ребят»

Бывший тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Я думаю, это логично. Сейчас сборная у нас особенная. Мы в турнирах не участвуем. Глобальной работы в сборной нет. Здесь главное — отслеживать наших лучших и молодых футболистов. Валерий уже несколько лет здесь работает, он прекрасно знает всех ребят. Надо готовиться к будущим свершениям и держать уровень», — сказал Ташуев «СЭ».

В среду, 22 мая, «СЭ» сообщил о том, что президент РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России Валерий Карпин провели первый раунд переговоров о продлении контракта. С высокой долей вероятности 55-летний специалист подпишет новое двухлетнее соглашение в начале лета.