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Сегодня, 14:05

Силкин: «Чемпионат Европы не будет менее интересен без сборной России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что чемпионат Европы-2024 не будет менее интересным из-за отсутствия на нем сборной России.

«Чемпионат Европы не будет менее интересен без сборной России. Во-первых, сборной России на турнир нужно было бы для начала еще попасть. Не думаю, что рейтинги чемпионата Европы будут ниже из-за отсутствия нашей команды», — приводит слова Силкина Legalbet.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Российские сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Источник: Legalbet
Сергей Силкин
Сборная России по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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