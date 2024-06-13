Силкин: «Чемпионат Европы не будет менее интересен без сборной России»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что чемпионат Европы-2024 не будет менее интересным из-за отсутствия на нем сборной России.

«Чемпионат Европы не будет менее интересен без сборной России. Во-первых, сборной России на турнир нужно было бы для начала еще попасть. Не думаю, что рейтинги чемпионата Европы будут ниже из-за отсутствия нашей команды», — приводит слова Силкина Legalbet.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Российские сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.