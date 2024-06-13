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Сегодня, 10:21

Владимир Ильин: «На Евро-2024 сборная России преподнесла бы всем сюрприз»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Ахмата» Владимир Ильин заявил, что сборная России преподнесла бы сюрприз на чемпионате Европы-2024.

«От какой команды ждать сюрприза? Думаю, что сборная России преподнесла бы всем сюрприз, судя по последним играм — форма бешеная у команды! А так, надеюсь на наших соседей — Грузию. Надеюсь, они всех удивят», — приводит слова Ильина «РБ Спорт».

На Евро-2024 выступят 24 сборные. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Источник: РБ Спорт
Владимир Ильин
Сборная России по футболу
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