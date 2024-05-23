Хавбек ЦСКА Файзуллаев признался, что был бы рад переходу сборной России в Азию

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признался, что был бы рад переходу сборной России в Азию.

— Интересно сыграть со сборной России в отборе на ЧМ или на Кубке Азии. Особенно был бы рад зарубиться против Вани Облякова и Чалова. Думаю, Россия была бы одной из сильнейших сборных в Азии, — цитирует Файзуллаева Sport24.

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев провел за ЦСКА 31 матч, забил 5 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.