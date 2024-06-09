Байдачный похвалил сборную России за игру с командой Белоруссии

Известный тренер Анатолий Байдачный поделился мнением по поводу игры сборной России в товарищеском матче с командой Белоруссии (4:0).

— Россия радует последними результатами. Смотрите, Сербию обыграли 4:0, потом с таким же счетом Белоруссией. Это говорит о том, что команда собралась серьезная.

— Еще с Кубой было 8:0.