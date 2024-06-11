Карпин — об уровне соперников сборной России: «Кто-то соглашается играть — уже хорошо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об уровне соперника в товарищеских матчах.

«Сейчас мы довольствуемся тем, что есть. Выбирать особо не приходится. Конечно, РФС делает все, чтобы соперники были как можно сильнее. Хотелось бы, чтобы команды были на уровне Камеруна или Сербии, но выбирать не приходится. Кто-то соглашается с нами играть — это уже хорошо», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Сборная России провела второй матч в 2024 году, победив Белоруссию (4:0). В марте команда Валерия Карпина также разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.