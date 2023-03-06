Смородская заявила, что Карпин не рассчитывает на Дзюбу
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» новость о том, что нападающего железнодорожников Артема Дзюбу не включили в расширенный список сборной России на мартовский сбор.
«Есть тренер сборной, это его выбор. Значит Карпин не рассчитывает на игру Дзюбы», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.
Сегодня, 6 марта, тренерский штаб сборной России опубликовал расширенный состав на мартовский сбор. Дзюбы в нем не оказалось. Позже стало известно, что тренерский штаб сборной не рассматривает вариант с вызовом Дзюбы из-за возраста игрока.
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