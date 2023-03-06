Ветеран ЦСКА: «Дзюба больше не забьет...»

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на непопадание форварда Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Хватит уже! Ну, удачно сыграл в матче против «Ростова», забил три мяча команде, которая в обороне даже не знает, как правильно играть. Тут Карпину тоже минус, что из команды не может сделать что-то подходящее для чемпионата. А что не взяли Дзюбу — ну куда он лезет? Как на него играть? Да, удачно получился хет-трик, но больше такого не будет. Это уже не тот игрок, который нужен нашей сборной. Правильно Карпин сделал, что не взял его. Дзюба больше не забьет...», — сказал Пономарев «СЭ».

По информации «СЭ», тренерский штаб сборной России в данный момент не рассматривает нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в качестве кандидата в национальную команду в силу возраста футболиста.