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Сегодня, 18:20

Тренерский штаб сборной России не рассматривает вариант с вызовом Дзюбы из-за возраста игрока

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Артем Дзюба (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», тренерский штаб сборной России в данный момент не рассматривает нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в качестве кандидата в национальную команду в силу возраста футболиста.

В понедельник, 6 марта был опубликован расширенный состав сборной на предстоящий сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. В список попал 41 футболист, но среди них не оказалось 34-летнего Дзюбы, который 4 марта сделал хет-трик в матче 18-го тура против «Ростова» (3:1).

В рамках мартовского сбора сборная России проведет товарищеский матч против Ирана. Игра состоится 23 марта в Тегеране.

Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу
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