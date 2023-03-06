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Петржела о невызове Дзюбы в сборную: «То, что он сделал хет-трик в одном матче, ничего не значит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» отреагировал на отсутствие нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенном составе сборной России на мартовский сбор.

«За вызов футболистов ответственный — Карпин. Дзюба больше не является перспективой для национальной команды просто потому что он забил три гола в одной игре. Это ничего не значит», — сказал Петржела «СЭ».

В понедельник, 6 марта был опубликован расширенный состав сборной России на сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. В список попал 41 игрок.

По информации «СЭ», тренерский штаб сборной России в данный момент не рассматривает вариант с вызовом 34-летнего Дзюбы в команду из-за возраста футболиста.

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