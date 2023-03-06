Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России, Дзюбы нет в списке

Тренерский штаб сборной России опубликовал расширенный состав на мартовский сбор. Список состоит из 41 футболиста.

Вратари: Антон Шунин («Динамо», Москва), Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону), Сослан Джанаев («Сочи), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург).

Защитники: Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов (все — «Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Мингиян Бевеев («Урал», Екатеринбург), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Ильзат Ахметов («Краснодар), Александр Коваленко («Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо», Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (все — «Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Алексей Миранчук («Торино», Турин), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Владимир Писарский («Крылья Советов», Самара), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

Сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске. Команда Карпина должна провести товарищеские матчи с Ираном и Ираком.