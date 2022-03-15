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Сегодня, 12:07

Смородская считает авансом попадание Селихова в состав сборной России на мартовский сбор

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала состав сборной России на мартовский сбор в Москве. Она отметила, что вызов голкипера «Спартака» Александра Селихова является авансом для игрока.

«Оригинальный состав. Кого смог найти, того и вызывал. Выбор у Карпина небольшой. Селихов? Скорее это аванс», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

В этом сезоне 27-летний голкипер красно-белых провел в РПЛ 9 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

В состав сборной России на мартовские сборы из вратарей вошли Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Селихов («Спартак») и Антон Шунин («Динамо»).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4637001-smorodskaya-nazvala-avansom-popadanie-selihova-v-sostav-sbornoj-rossii-na-martovskij-sbor.html
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