Смородская считает авансом попадание Селихова в состав сборной России на мартовский сбор

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала состав сборной России на мартовский сбор в Москве. Она отметила, что вызов голкипера «Спартака» Александра Селихова является авансом для игрока.

«Оригинальный состав. Кого смог найти, того и вызывал. Выбор у Карпина небольшой. Селихов? Скорее это аванс», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

В этом сезоне 27-летний голкипер красно-белых провел в РПЛ 9 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

В состав сборной России на мартовские сборы из вратарей вошли Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Селихов («Спартак») и Антон Шунин («Динамо»).