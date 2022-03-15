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Сегодня, 11:58

В «Крыльях Советов» рады вызову Сарвели и Зиньковского в сборную России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на новость о вызове футболистов команды Антона Зиньковского и Владислава Сарвели в сборную России.

«Мы очень рады, что в составе есть два наших игрока, они проводят достаточно яркий сезон. Рады, что тренеры сборной России обращают внимание на нашу команду. Николай Писарев присутствовал практически на каждой нашей игре на зимних сборах. Я думаю, что его убедили наши ребята, они показывают хороший футбол. Для развития нашего клуба это большой плюс.

Буду сейчас звонить Сарвели, чтобы поздравить с вызовом в сборную России. Я думаю, что для любого футболиста важно попасть в национальную команду. Тем более для Сарвели будет приятно, потому что это первый вызов его в сборную России. Я считаю, что каждый футболист мечтает попасть в национальную команду», — приводит ТАСС слова Корниленко.

Сегодня пресс-служба РФС опубликовала состав сборной России на сбор, который пройдет в Москве с 21 по 27 марта. Помимо Сарвели и Зиньковского, в состав команды попали еще 25 футболистов.

Источник: https://tass.ru/sport/14071931
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
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