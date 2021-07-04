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Канчельскис — о пресс-конференции Черчесова: «Было даже мерзко смотреть на это»

12:31
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал пресс-конференцию главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, посвященную итогам Евро-2020.

Станислав Черчесов.Черчесов говорил 150 минут. Но его не поняли

«Должны быть изменения, нельзя издеваться над футболом: главный тренер сборной проводит бездарную пресс-конференцию. Сидит самодовольный человек, который еще и усмехается. Обосрался и сидит, рассказывает про каких-то велосипедистов, полевых командиров и кураж — смешно просто. Как будто студент не подготовился к экзамену — так можно описать эту пресс-конференцию. Самое главное, что он ведет себя просто наглым образом, аж противно становится. Взглянул бы он на себя со стороны, даже мерзко смотреть на это. Он показал свое истинное лицо», — сказал Канчельскис «СЭ».

На Евро-2020 сборная России заняла четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости