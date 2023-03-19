Силкин — о невызове Дзюбы в сборную России: «Мы уже проходили Черчесова и Денисова»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал невызов форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную России на мартовский сбор.

«Мы это уже проходили: Черчесов и Денисов, а сейчас — Карпин и Дзюба. Ну, антипатия у людей друг к другу, поэтому так происходит. Во-первых, Дзюбе уже 34 года, а вечных футболистов не бывает. Любой человек с возрастом теряет кондиции, качества. Конечно, он опытный игрок, забивной парень, пользы много приносит команде. Даже во вчерашнем матче, хоть он и не забил пенальти. Он борется за мячи, цепляется до конца. На вкус и цвет товарищей нет. Не видит тренер его в сборной, а от того, что мы будем говорить... В конце концов, Карпин за команду отвечает и это его дело — брать или не брать. Мы играем товарищеские игры в лучшем случае, поэтому какая разница кого приглашать?» — приводит «Спорт День за Днем» слова Силкина.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 19 марта в Новогорске. 23 марта сборная России сыграет против Ирана, а 27 числа этого же месяца встретится с командой Ирака.