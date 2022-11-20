Силкин обвинил игроков сборной России в непрофессионализме: «Стоячее болото!»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о товарищеских матчах сборной России против Узбекистана и Таджикистана. Они закончились со счетом 0:0.

«Товарищеские матчи сборной России закончились просто никак. Без мотивации на футбольное поле выходить не надо. Так понимаю, это связано с окончанием сезона: у всех куплены путевки, не хотят травм. Нет скоростей, нет желания обострять. Все футболисты мечтают играть в сборной. Вот вас вызвали. Что вы показали? Ничего», — сказал Силкин «СЭ».

Также специалист поделился мнением касательно уровня игры сборной России.

«Уровень сборной упал? Какой уровень. Там вообще ничего не было. Если бы играли против Германии, Англии, пришлось бы напрягаться и биться, чтобы тебя не возили рылом. А здесь заведомо слабые соперники. Нет настроя. Я считаю, это непрофессиональное отношение к делу. Нельзя сказать, чтобы кто-то носился, бился. Стоячее болото!» — добавил Силкин.