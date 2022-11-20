Литвинов: «Довольно-таки тяжелый матч, потому что команда соперника надежно действовала в обороне»

Защитник сборной России Руслан Литвинов прокомментировал результат товарищеского матча против Узбекистана (0:0).

«Довольно-таки тяжелый матч, потому что команда соперника надежно действовала в обороне. Впереди у них играл Шомуродов, игрок «Ромы», тяжело было на контратаках. Довольно-таки напряженная игра.

Атмосфера? Все супер. Полный стадион собирается. Учитывая, что у нас тяжело собрать полный стадион. Всегда приятно играть, особенно когда приходят русские болельщики, наши соотечественники. Всегда рад их видеть», — заявил Литвинов пресс-службе сборной России.

Литвинов провел дебютный матч в составе национальной команды.