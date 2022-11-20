Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:44

Губерниев о самоотдаче футболистов сборной России: «Некоторые игроки — пассажиры в этой команде»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» подвел итоги товарищеских матчей сборной России.

«Тоска тоской погоняет. Карпин очень сдержанно говорил о том, что не хватало фантазии. В обороне сыграли неплохо. Спасибо, что не пропустили. Но в целом нет самоотдачи. Думаю, что некоторые игроки — пассажиры в этой команде. Будем надеяться, они больше не будут выходить в футболках с надписью «Россия», потому что им неинтересно, никакой мотивации нет. Но мотивацию, с одной стороны придумать сложно. С другой, видят люди, видит тренер, но не до всех это доходит. Поэтому Карпин сделал все правильно, проверил по максимуму кандидатов. Но люди из рубрики пассажиры пусть возвращаются в клубы, чтобы больше мы их в команде не видели. По крайней мере, в ближайшее время», — сказал Губерниев «СЭ».

17 ноября сборная России сыграла против команды Таджикистана, а сегодня, 20 ноября, — против Узбекистана. Обе встречи завершились со счетом 0:0.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Дмитрий Губерниев
3
0
Читайте также
Криштиану может установить рекорд мира. Мбаппе дороже девяти сборных
Гороскоп ЧМ-2022: Аргентина не любит Стрельцов, Франция — Раков и Дев
Крупный пожар произошел на площади трех вокзалов в Москве
Площадь пожара в складском здании в центре Москвы увеличилась до 2,5 тыс. кв. м
Украинский военнослужащий незаконно зашел на территорию Белоруссии
Как вести себя на дороге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин хотел бы провести еще одну товарищескую игру со сборной Узбекистана

Силкин обвинил игроков сборной России в непрофессионализме: «Стоячее болото!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости