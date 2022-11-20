Губерниев о самоотдаче футболистов сборной России: «Некоторые игроки — пассажиры в этой команде»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» подвел итоги товарищеских матчей сборной России.

«Тоска тоской погоняет. Карпин очень сдержанно говорил о том, что не хватало фантазии. В обороне сыграли неплохо. Спасибо, что не пропустили. Но в целом нет самоотдачи. Думаю, что некоторые игроки — пассажиры в этой команде. Будем надеяться, они больше не будут выходить в футболках с надписью «Россия», потому что им неинтересно, никакой мотивации нет. Но мотивацию, с одной стороны придумать сложно. С другой, видят люди, видит тренер, но не до всех это доходит. Поэтому Карпин сделал все правильно, проверил по максимуму кандидатов. Но люди из рубрики пассажиры пусть возвращаются в клубы, чтобы больше мы их в команде не видели. По крайней мере, в ближайшее время», — сказал Губерниев «СЭ».

17 ноября сборная России сыграла против команды Таджикистана, а сегодня, 20 ноября, — против Узбекистана. Обе встречи завершились со счетом 0:0.