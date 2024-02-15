Балахнин: «Будет интересно наблюдать за матчем между сборными России и Парагвая»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал информацию о том, что сборная России проведет товарищеский матч против Парагвая.

«Нормальный соперник. Мне будет интересно наблюдать за этим матчем. Все-таки южноамериканская команда, другой стиль, другая философия футбола. Интересно будет понаблюдать за встречей. Парагвай никогда не был элитной командой, объективно говоря. Но в силу того что нам все равно не с кем играть, мне интересно, как наши будут выглядеть», — цитирует Vprognoze.ru Балахнина.

14 февраля РФС объявил о проведении товарищеского матча против сборной Парагвая. Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.