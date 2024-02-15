Алдонин: «Хорошо, что матч с Парагваем состоится в Москве, будет много болельщиков»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал информацию о том, что сборная России проведет товарищеский матч против Парагвая.

«Очень хорошая возможность сыграть с такой командой. Если сборной России удастся собрать сильнейший состав, это вообще отлично. Хорошо, что игра состоится в Москве, будет много болельщиков. Уже все соскучились по матчам сборной. То, что удается договориться с такой квалифицированной сборной, говорит о хорошей работе РФС», — цитирует «РБ Спорт» Алдонина.

14 февраля РФС объявил о проведении товарищеского матча против сборной Парагвая. Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.