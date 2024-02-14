Генсек РФС Митрофанов объяснил, почему матч сборной России против Парагвая пройдет в Москве

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, как проходил выбор места проведения матча Россия — Парагвай.

«Сборная Парагвая прилетит в Россию с несколькими пересадками, затем их ждет долгий перелет на Родину. Наши молодежные, женские сборные сейчас часто летают в Южную Америку для проведения товарищеских матчей, поэтому мы не понаслышке знаем, как много сил отнимает перелет. По этой причине был выбран город с лучшим международным авиасообщением, чтобы наш соперник смог вернуться в Парагвай с минимальным количеством пересадок», — заявил Митрофанов «РБ Спорт».

Сегодня, 14 февраля, РФС на своем сайте объявил о том, что сборная России 25 марта сыграет против национальной команды Парагвая. Товарищеский матч пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

В рейтинге ФИФА сборная Парагвая занимает 53-е место. Команда Валерия Карпина располагается на 38-й строчке того же рейтинга.