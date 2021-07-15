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Семин поддержал кандидатуру Бердыева на пост главного тренера сборной России

10:40
Юрий Семин и Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин и Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.

«Очень положительно отнесусь к такому назначению. Он на протяжении всей своей карьеры достигал результата. В ситуации сборной результат — главное. Бердыев — тот человек, который может его достичь. Главное, чтобы его кандидатуру одобрил РФС», — сказал Семин «СЭ».

Сегодня «СЭ» стало известно, что РФС рассматривает вариант назначения бывшего главного тренера «Рубина» и «Ростова» Бердыева на вакантный пост главного тренера сборной России.

Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года и с тех пор не работал тренером. С «Рубином» он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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