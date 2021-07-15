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Олег Кузьмин поддержал возможное назначение Бердыева на пост главного тренера сборной

10:32
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Бывший игрок сборной России и «Рубина», а ныне тренер казанской команды Олег Кузьмин высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера национальной команды.

«Если такая информация есть, то почему нет? Бердыев — опытный специалист. Я думаю, не должно возникнуть каких-то проблем. Согласен с тем, что Курбан Бекиевич — качественный тренер. Он доказал это своей работой. Но это сборная, а не клуб. Все покажет время. Но скажу так: мне было бы интересно наблюдать за работой Бердыева в национальной команде», — сказал Кузьмин «СЭ».

Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года и с тех пор не работал тренером. С «Рубином» он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Сегодня, 15 июля, стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность назначения Бердыева главным тренером национальной команды.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда вышла в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и не вышла в плей-офф турнира.

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